İşte ünlülerin YSK kararıyla ilgili sözleri
YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi sonrası sosyal medya gündeme oturdu. İşte ünlülerin YSK kararına tepkileri
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın kararı sonrası ünlüler böyle tepki gösterdi..
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın kararına göre İstanbul seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü tekrarlanacak. MHP YSK Temsilcisi Kürşat Türker ise Maltepe ve Büyükçekmece'nin görüşülmesine devam edileceğini duyurdu.
Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine karar verdi. YSK Başkanı Sadi Güven, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada kararın yazılı olarak duyurulduğunu söyleyerek, yargı sürecinin sona erdiğini ifade etti. Seçim Kurulu'nun 11 yüksek mahkeme üyesiyle ve tam sayısıyla toplandığını ve kararını verdiğini söyleyerek "bu kararlar yazılı olarak sizlere iletildi" dedi.
YSK'dan kısa karar açıklaması
Karar sonrası YSK'dan açıklama yapılarak gerekçeli karar yerine kısa karar açıklandı. İşte YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği o karar;