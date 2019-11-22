İşte ünlü oyuncu ve sanatçıların şimdiye dek görülmemiş fotoğrafları! Vay be dedirtiyor
Şimdilerde hepsi çok ünlü. Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerin şimdiki hallerinden eser yok. Ünlü oyuncu ve sanatçıların şimdiye dek görülmemiş fotoğrafları 'vay be' dedirtiyor.
Kendi işlerindeki başarılarıyla gündeme gelen ünlü isimlerin öyle fotoğrafları var ki... Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları zamanın nasıl geçtiğini, ünlülerin de aslında aynı bizler gibi bir hayat yaşadığını ortaya koyuyor. İşte ünlülerin daha önce hiç görmediğiniz eski fotoğrafları....
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Ünlü oyuncu Burcu Kara, sosyal medya hesabından 5 yaşındaki halini paylaştı. Ünlü oyuncu Kara çocukluk fotoğrafının altına, "Günaydın. Yedi yaşındaki Burcu'dan herkese sevgiler. (Beş yaşındaymışım, annem düzeltme metni göndermiş)" notunu ekledi.
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Ünlü oyuncu Selin Şekerci, gençlik yıllarında çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
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Şekerci yayınladığı bu kareye, "Haftada bir göz kalemi bitirme garantisi" notunu düştü
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