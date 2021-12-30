İşte TV8 O Ses Türkiye yılbaşı programı kadrosu... Peki İbo Show ve Şarkılar Bizi Söyler'de kimler var?

31 Aralık 2021 yılbaşı tv programları ve yılbaşı özel programlarında hangi ünlülerin çıkacağı merak ediliyor. 2022 Yılbaşı gecesini evde geçirmek isteyenlerin en büyük tutkusu her yılbaşında olduğu gibi tv ekranlarında birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı şov ve programlar... 2022'ye bir kala, Yılbaşı özel programlarının konuk isimleri listesi ortaya çıktı.