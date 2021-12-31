İşte TV8 O Ses Türkiye yılbaşı programı kadrosu... İbo Show ve Şarkılar Bizi Söyler'de kimler var?
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel programı kadrosu belli oldu. Öte yandan İbo Show ve Şarkılar Bizi Söyler'de 2022 yılbaşı gecesi çıkacak ünlü isimlerin listesi de tv kulislerine düştü. İşte o isimler...
31 Aralık 2021 yılbaşı tv programları ve yılbaşı özel programlarında hangi ünlülerin çıkacağı merak ediliyor. 2022 Yılbaşı gecesini evde geçirmek isteyenlerin en büyük tutkusu her yılbaşında olduğu gibi tv ekranlarında birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı şov ve programlar... 2022'ye bir kala, Yılbaşı özel programlarının konuk isimleri listesi ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel kadrosu bugün medya kulislerine bomba gibi düştü.
O Ses Türkiye'nin yılbaşı kadrosu adeta yıldızlar geçidi gibi... İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak ünlüler...
İlayda Alişan