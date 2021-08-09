İşte Türkiye'yi saran yangında Haluk Levent'e yangın helikopteri kiralama bağışı yapanlar
Orman yangınlarıyla mücadelede öne çıkan isimlerden Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP'a helikopter kiralamak üzere bağış gönderenlere Twitter'dan tek tek teşekkür etti.
TÜRKİYE'yi saran orman yangınında topladığı bağışlarla helikopter kiralayarak yangınlara önemli ölçüde müdahale edilmesini sağlayan AHBAP Derneği'nin kurucusu olan ünlü şarkıcı Haluk Levent, pek çok bağışçının isminin gizlenmesini istediklerini ancak bu yardımları herkesin bilmesi ve örnek olması gerektiğini düşündüğü için paylaşacağını ifade ederek, bu isimlerle ilgili her bağış yaptıklarında tweet atarak tek tek teşekkür etti.
Toplumsal olaylara duyarlılığıyla ve yaptığı yardımlarla bilinen sanatçı Haluk Levent, bu kez kendisi için yardım istedi. Kollarında ve ayak diz kapaklarında egzama-sedef benzeri bir sorun olduğunu belirten Levent, takipçilerine, "Haydi şimdi sıra sizde. Bulun şu tedaviyi" diye seslendi. Bu tweet 'Haluk Levent öldü' gibi asparagas haberlere kadar evrilince, Levent bu paylaşımı silme kararı aldı ve bu tarz söylentiler çıkaranları kınadı.
İşte Haluk Levent hakkında çıkan o asparagas haberler ve Levent'in tepkisi...
"Haydi şimdi sıra sizde. Bulun şu tedaviyi"
Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Şu anda kollarımda ve ayak diz kapaklarımda egzama-sedef benzeri bir şey var. Vücuduma yayılmadan tedavisini yaptırmak istiyorum. Bir türlü olmadı. Bir yerlere gittim, merhemler fayda etmedi. Haydi şimdi sıra sizde? Bulun şu tedaviyi. Kaşınıyor. 1 yıldır kaşınıyor mübarek."