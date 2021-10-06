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İşte Türkiye'yi duygulandıran sokak röportajı

İSTANBUL'da yapılan bir sokak röportajı izleyenleri duygulandırdı. Haluk Levent, ayak parmağı kesilen ancak çalışmak zorunda kalan vatandaş için Twitter'den yardım çağrısı yaptı.

Sokak Kedisi sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir sokak röportajı izleyenleri duygulandırdı. Atık kağıt işçisi olarak çalışan bir vatandaşla yapılan sokak röportajı Türkiye'yi hüzne boğdu.

Ayak parmağının kesilmesine rağmen çalışmak zorunda olduğunu söyleyen ve acı çektiğini anlatan vatandaş için sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından çağrı yaptı. Levent, takipçileri için, "Bireysel yardımlar tabii ki çözüm değildir. Ama böyle de bırakamayız abimizi. Haydi Ahbap!" mesajını paylaştı. 

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