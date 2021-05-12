İşte Türkiye'nin Ramazan Bayramı sonrası 3 aşamalı normalleşme planı! Yüz yüze eğitim bitti

Türkiye 17 günlük tam kapanmanın sonuna doğru geliyor. Koronavirüs vaka sayıları azaldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü açıklamasında "Ramazan bayramı sonrasında normalleşme adımlarını atacağız" dedi. Peki 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye nasıl normalleşecek? Kulislere yansıyan bilgilere göre normalleşme 3 aşamalı bir plan çerçevesinde gerçekleştirilecek. Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte 3 aşamanın tarihi ve tüm detaylar...