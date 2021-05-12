İşte Türkiye'nin Ramazan Bayramı sonrası 3 aşamalı normalleşme planı! Yüz yüze eğitim bitti
TÜRKİYE için tam kapanma 17 Ağustos'ta bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayramdan sonra normalleşeceğiz" dedi. Türkiye'nin normalleşme planı 3 aşamalı olarak hazırlandı. Yüz yüze eğitim bu öğretim yılı için bitti. Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte tüm ayrıntılar...
Türkiye 17 günlük tam kapanmanın sonuna doğru geliyor. Koronavirüs vaka sayıları azaldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü açıklamasında "Ramazan bayramı sonrasında normalleşme adımlarını atacağız" dedi. Peki 17 Mayıs'tan itibaren Türkiye nasıl normalleşecek? Kulislere yansıyan bilgilere göre normalleşme 3 aşamalı bir plan çerçevesinde gerçekleştirilecek. Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte 3 aşamanın tarihi ve tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram sonrası normalleşmeye geçileceğini duyurdu. İlk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masada. Yeni formül üzerinde çalışılıyor. Gidenlerin bölüm mü bölüm mü kentlere döneceği tartışılıyor.
İLK ETAPTA NELER OLACAK?
Kafeler saat 20:0'ye kadar açık: Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar...
Sokağa çıkma yasağı: Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.