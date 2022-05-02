İşte Türkiye'nin en 'absürd' 23 bar ve restoran patronu
Bugünlerde 1992 yılından kalma bir şarkıya takıldım. Oya&Bora ikilisinin “Sevme Zamanı” isimli şarkı. Bana Türkiye’nin masum yıllarını hatırlatan şahane bir şarkı. “Biz dünyayı çok sevdik / Ölüm bizden uzak olsun” sözleri, son yıllarda savaşlar, ölümü ve şehitliği kutsayan siyasi ortamlar hepimizi hayatın güzel yanlarından uzaklaştırmak için yarış ediyor. O nedenle bu şarkı bugünlerde bana çok iyi geliyor.
İşte bu şarkıyla hepinize güzel, hayat dolu, neşeli, keyifli bir bayram diliyorum.
Aynı nedenle size eğlenceli bazı konuları yazacağım.
Şarkıyı dinlerken eğlenirsiniz.
Okurken eğlenirsiniz.
Ama ne olur bana “Memleketin bunca meselesi varken sen bununla mı uğraşıyorsun” demeyin.
Allahaşkına hiç olmazçsa şu bayram boyunca demeyin.
PİYASADA ONLARA
“ACAYİP” DE DİYORLAR
Evet başlıktaki konuya geliyorum.
Konumuz, Türkiye’nin ve İstanbul’un en önemli eğlence mekanlarının patronları.
Muhtemelen bir kısmını siz de tanıyorsunuz. Bense çoğunu biliyorum.
Suru şu:
Türkiye’deki eğlence mekanları sahipleri arasında en “Acayip” ilk 10’u
hangileri?
Olay şu.
BlueTv geçtiğimiz hafta çok ilginç bir kısa metraj filmi gösterime soktu.
Adı “Acayip”
Konusu da şöyle:
Son yıllarda İstanbul’da tuhaf yerlerde cep telefonu ile davet sistemiyle tuhaf maskeli, kostümlü partiler düzenleniyor.
İşte böyle iki organizatör bir telefon kostümlü parti düzenliyor.
Davetliler de İstanbul ve Türkiye’nin önde gelen eğlence ve gastronomi mekanlarının sahipleri.
ORGANİZATÖRLER ADRESİ
YANLIŞ YAZINCA NELED OLDU
Ancaaak…
İki organizatör davet mesajlarında küçük bir yanlışlık yapıyorlar.
Partinin verileceği mekanın adresini yanlış yazıyorlar.
Davetliler de adresteki bu mekana gidince olaylar patlıyor.
Burası varoştaki bir mahallede türkü bar gibi bir eğlence mekanı. Orada da düğüne benzer bir davet var.
Ancak gidenler buranın gerçek mekan, oradaki o türkülü çalgılı eğlenen insanları da partinin kurgusu sanıyorlar ve bunun üzerine başlayan olaylar zincirinde iş karakola kadar gidiyor.
Bu arada 21 davetli o absürd kıyafetleri ile kendilerini hala sürpriz bir parti içinde sanmaktadır.
Kendi payıma bu 17 dakikalık filmi izlerken yerlere yattım.
Gerçek mekan sahipleri, gerçekten absürd kostümler ve diyaloglarla oynuyorlar.
İŞTE BAYRAMIN BEST OF
23 ABSÜRD PATRONU
Keyifli bir bayramda gülmek istiyorsanız öneririm.
Tabi, bir fashion uzmanı oharak bu mekan sahibi patronların kıyafetlerini tek tek inceledim.
Cast’te yer alan 23 patron ve yöneticinin kıyafetleri içinde bir sıralama yaptım.
İşte Türkiye’nin önde gelen eğlence ve gastronomi dünyasının en absbürd patron ve yöneticilerinin “ Best of’u”…”
TOP TEN LİSTESİNDEKİ
İLK 10’DA LİSTE BAŞI
1. Barış Tansever: Sunset
2. Mert Fırtına: House 44
3. Selçuk Tümer: Pernod Ricard grubu Türkiye CEO’su
4. Tuna Ozaner: Alancha
5. Mete Nisari: Alexandra
6. Ercan Gümüşkaya: Must
7. Serhat Menket: Rise N’Fall
8. Mehmet Mahruki: Bonjuk Bay
9. Alexandra La Capria: Alexandra
10. İsmail Alper: Klein
TOP 23 LİSTESİNDE
İKİNCİ 10 KİMLER
11. Serkan Çuha: Pernod Ricard
12. Doruk Tırman: No 22 Rider’s
13. Aydın Mutluyazar: Pernod Ricard
14. Arda Önen: Sail Loft
15. Ssarp Çölgeçen: Pernod Ricard
16. Esra Danışmend Abay: Nişantaşı Beymen Brasserie
17. Ferit Baltacıoğlu: House Cafe
18. Yaprak Baltacı: Morini
19. İsmail Polat: Oberon
20. Ali Ünal: Ruby
LİSTEDE İLK 20’YE GİREMEYEN
ÜÇ PATRON VE YÖNETİCİ
21. Başak Soykan: Morini
22. Hakan Dikmen Madeo
23. Burak Beşer: Momo
Evet Bayramın “Absürd yıldızları bunlar.
Gelelim bayramın ikinci absürd olayına…
BAYRAMIN EN ABSÜRD SORUSU: KAYIP
PENİSİ İTFAİYECİLER NASIL BULDU
Bayram eğlencesine devam ediyorum.
Bu defaki konumuz “Kayıp Penis…”
Şaka yapmıyorum. Amazon Prime’e geçtiğimiz haftalarda konulan çok ilginç bir belgeselin konusu bu.
Gerçi belgeselin adında “Penis” kelimesi” yok.
Adı “Lorena…”
John ve Lorena Bobbitt’in gerçek hikayesi.
Kişiler v e görüntüler gerçek..Yani olayın dramatizasyonu değil.
23 HAZİRAN 1993’DE O
MEŞUM GECEDE NE OLDU
Belgesel 23 Haziran 1993 günü ABD’de meydana gelen bir olayı anlatıyor.
O gece Lorena Bobbitt adında bir kadın yatakta uyuyan kocasının penisini kesti ve bu olay bütün dünyanın ilgiyle izlediği bir sitcoma dönüştü.
KAYIP ORGANI KİM
BULAMADI KİM BULDU
Lorena Bobbitt penisin kesik parçasını arabasının penceresinden attı.
Organı yerine dikmek için büyük bir arama başlatıldı ve sonunda bulunup dikildi.
Bulunuş hikayesi çok ilginç ama merakınızı kaçırmamak için anlatmayacağım.
Belgesel işte bu olayı ve ondan sonrasını anlatıyor.
Ne yalan söyleyeyim bu 4 bölümlük mini diziyi büyük bir ilgiyle izledim.
BİR ERKEK KESİK
PENİSE GÜLEBİLİR Mİ
Bir erkek olarak bazı yerlerinde ürperdim, bazı yerlerinde ise öyle bir dram karşısında gülmemek içir kendimi zor tuttum.
Hatta tutamadım kahkahalar attım.
Eğlenceli bayram programı için banko 2 numara…
Seyrettiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız.
Ama kadınların daha güleceği kesin.
Bu insanların hepsi işlerinde başarılı kişiler. Bu hepimizi eğlendiren güzel cesaretleri ve mizahları için kutluyorum.