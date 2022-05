İşte Türkiye'nin en 'absürd' 23 bar ve restoran patronu

İşte bu şarkıyla hepinize güzel, hayat dolu, neşeli, keyifli bir bayram diliyorum.

Aynı nedenle size eğlenceli bazı konuları yazacağım.

Şarkıyı dinlerken eğlenirsiniz.

Okurken eğlenirsiniz.

Ama ne olur bana “Memleketin bunca meselesi varken sen bununla mı uğraşıyorsun” demeyin.

Allahaşkına hiç olmazçsa şu bayram boyunca demeyin.

PİYASADA ONLARA

“ACAYİP” DE DİYORLAR

Evet başlıktaki konuya geliyorum.

Konumuz, Türkiye’nin ve İstanbul’un en önemli eğlence mekanlarının patronları.

Muhtemelen bir kısmını siz de tanıyorsunuz. Bense çoğunu biliyorum.

Suru şu:

Türkiye’deki eğlence mekanları sahipleri arasında en “Acayip” ilk 10’u

hangileri?

Olay şu.

BlueTv geçtiğimiz hafta çok ilginç bir kısa metraj filmi gösterime soktu.

Adı “Acayip”

Konusu da şöyle:

Son yıllarda İstanbul’da tuhaf yerlerde cep telefonu ile davet sistemiyle tuhaf maskeli, kostümlü partiler düzenleniyor.

İşte böyle iki organizatör bir telefon kostümlü parti düzenliyor.

Davetliler de İstanbul ve Türkiye’nin önde gelen eğlence ve gastronomi mekanlarının sahipleri.

ORGANİZATÖRLER ADRESİ

YANLIŞ YAZINCA NELED OLDU

Ancaaak…

İki organizatör davet mesajlarında küçük bir yanlışlık yapıyorlar.

Partinin verileceği mekanın adresini yanlış yazıyorlar.

Davetliler de adresteki bu mekana gidince olaylar patlıyor.

Burası varoştaki bir mahallede türkü bar gibi bir eğlence mekanı. Orada da düğüne benzer bir davet var.

Ancak gidenler buranın gerçek mekan, oradaki o türkülü çalgılı eğlenen insanları da partinin kurgusu sanıyorlar ve bunun üzerine başlayan olaylar zincirinde iş karakola kadar gidiyor.

Bu arada 21 davetli o absürd kıyafetleri ile kendilerini hala sürpriz bir parti içinde sanmaktadır.

Kendi payıma bu 17 dakikalık filmi izlerken yerlere yattım.

Gerçek mekan sahipleri, gerçekten absürd kostümler ve diyaloglarla oynuyorlar.

İŞTE BAYRAMIN BEST OF

23 ABSÜRD PATRONU

Keyifli bir bayramda gülmek istiyorsanız öneririm.

Tabi, bir fashion uzmanı oharak bu mekan sahibi patronların kıyafetlerini tek tek inceledim.

Cast’te yer alan 23 patron ve yöneticinin kıyafetleri içinde bir sıralama yaptım.

İşte Türkiye’nin önde gelen eğlence ve gastronomi dünyasının en absbürd patron ve yöneticilerinin “ Best of’u”…”

TOP TEN LİSTESİNDEKİ

İLK 10’DA LİSTE BAŞI



1. Barış Tansever: Sunset

2. Mert Fırtına: House 44

3. Selçuk Tümer: Pernod Ricard grubu Türkiye CEO’su

4. Tuna Ozaner: Alancha

5. Mete Nisari: Alexandra

6. Ercan Gümüşkaya: Must

7. Serhat Menket: Rise N’Fall

8. Mehmet Mahruki: Bonjuk Bay

9. Alexandra La Capria: Alexandra

10. İsmail Alper: Klein

TOP 23 LİSTESİNDE

İKİNCİ 10 KİMLER

11. Serkan Çuha: Pernod Ricard

12. Doruk Tırman: No 22 Rider’s

13. Aydın Mutluyazar: Pernod Ricard

14. Arda Önen: Sail Loft

15. Ssarp Çölgeçen: Pernod Ricard

16. Esra Danışmend Abay: Nişantaşı Beymen Brasserie

17. Ferit Baltacıoğlu: House Cafe

18. Yaprak Baltacı: Morini

19. İsmail Polat: Oberon

20. Ali Ünal: Ruby

LİSTEDE İLK 20’YE GİREMEYEN

ÜÇ PATRON VE YÖNETİCİ

21. Başak Soykan: Morini

22. Hakan Dikmen Madeo

23. Burak Beşer: Momo

Evet Bayramın “Absürd yıldızları bunlar.

Gelelim bayramın ikinci absürd olayına…



BAYRAMIN EN ABSÜRD SORUSU: KAYIP

PENİSİ İTFAİYECİLER NASIL BULDU

Bayram eğlencesine devam ediyorum.

Bu defaki konumuz “Kayıp Penis…”

Şaka yapmıyorum. Amazon Prime’e geçtiğimiz haftalarda konulan çok ilginç bir belgeselin konusu bu.

Gerçi belgeselin adında “Penis” kelimesi” yok.

Adı “Lorena…”

John ve Lorena Bobbitt’in gerçek hikayesi.

Kişiler v e görüntüler gerçek..Yani olayın dramatizasyonu değil.

23 HAZİRAN 1993’DE O

MEŞUM GECEDE NE OLDU

Belgesel 23 Haziran 1993 günü ABD’de meydana gelen bir olayı anlatıyor.

O gece Lorena Bobbitt adında bir kadın yatakta uyuyan kocasının penisini kesti ve bu olay bütün dünyanın ilgiyle izlediği bir sitcoma dönüştü.

KAYIP ORGANI KİM

BULAMADI KİM BULDU

Lorena Bobbitt penisin kesik parçasını arabasının penceresinden attı.

Organı yerine dikmek için büyük bir arama başlatıldı ve sonunda bulunup dikildi.

Bulunuş hikayesi çok ilginç ama merakınızı kaçırmamak için anlatmayacağım.

Belgesel işte bu olayı ve ondan sonrasını anlatıyor.

Ne yalan söyleyeyim bu 4 bölümlük mini diziyi büyük bir ilgiyle izledim.

BİR ERKEK KESİK

PENİSE GÜLEBİLİR Mİ

Bir erkek olarak bazı yerlerinde ürperdim, bazı yerlerinde ise öyle bir dram karşısında gülmemek içir kendimi zor tuttum.

Hatta tutamadım kahkahalar attım.

Eğlenceli bayram programı için banko 2 numara…

Seyrettiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Ama kadınların daha güleceği kesin.

Bu insanların hepsi işlerinde başarılı kişiler. Bu hepimizi eğlendiren güzel cesaretleri ve mizahları için kutluyorum.