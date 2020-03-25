İşte Türkiye'nin dört bir yanından 'Evde kal' mesajları
Koronavirüs sebebiyle dünya çapında hayat akışının değiştiği ve ülkemizin de zor günlerden geçtiği bu dönemde 'evde kal' çağrılarının yapılmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından 'evde kal' mesajı veriliyor. İşte o mesajlar...
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, koronavirüse karşı trafik ışıkları ile dijital platformlara yansıtılan ‘evde kal’ yazısı ile vatandaşlar uyarılıyor.
Samsun'da yaşayan iki kardeşin 'evde kal' desteği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kardeşlerin yazdığı mesajda, "Bizim annemiz sağlıkçı babamız asker. İkisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın" ifadeleri yer aldı.
Ürgüp Belediyesi İtfaiye Amirliği koronavirüs COVİD19 tedbirleri kapsamında Evde Kal mesajı verdi.
Edirne'de, 'evde kal' çağrısına uymayan yaşlı vatandaşlar için Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, merkezdeki meydanı dolaşıp, uyarılarda bulundu. Vatandaşların bazıları Tanrıkulu'nun uyarılarını dinlemeyip, oturmayı sürdürünce bankların etrafına tel çekilerek, 'Evinde kal Edirne. Dışarı çıkma, şansını zorlama' yazısı asıldı.