İşte 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi! Beni ölümle tehdit etti, paralarıma çöktü ben de kaçtım
ÇİFTİK Bank'ta yaptığı vurgunun ardından 2018'de Türkiye'den kaçan ve Brezilya'da teslim olan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Bazı şahıslar para isteyince yurtdışına kaçtığını belirten Aydın, "Tüm mal varlığım zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılsın” dedi. Savcılıkta ise kendisinden tehditle para isteyen kişinin ismini verdi. Savcılık tutuklamaya sevketti...
Adliyeye sevk edilen Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın emniyet ifadeleri ortaya çıktı. Çiftlik Bank sistemiyle kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını belirten Aydın’ın, tüm mal varlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediği öğrenildi. Kendisinden para isteyen şahıslar nedeniyle ülkeyi terkettiğini iddia eden Mehmet aydın, savcılıkta o ismi verip 'mafyavari birisiydi" dedi. Mehmet Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Binlerce kişiyi ‘Çiftlik Bank’ isimli sistemle dolandıran ve Brezilya’da teslim olan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda ifadesi alınması beklenen Aydın’ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Emniyet sorgusunda, Çiftlik Bank projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini söyleyen Aydın’ın, sistemi Kıbrıs’ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını, zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını söylediği öğrenildi.
Bazı şahıslar para isteyince eşimle kaçtım
Aydın’ın, bazı şahısların para istemesi üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını, Türkiye’deki Çiftlik Bank işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı.