İşte 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi! Beni ölümle tehdit etti, paralarıma çöktü ben de kaçtım

Adliyeye sevk edilen Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın emniyet ifadeleri ortaya çıktı. Çiftlik Bank sistemiyle kimseye kesin kazanç vaadinde bulunulmadığını belirten Aydın’ın, tüm mal varlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediği öğrenildi. Kendisinden para isteyen şahıslar nedeniyle ülkeyi terkettiğini iddia eden Mehmet aydın, savcılıkta o ismi verip 'mafyavari birisiydi" dedi. Mehmet Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.