İşte test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar! 24 saat 3 vardiyalı zorlu mesai
TÜRKİYE'nin dört bir yanındaki tanı laboratuvarlarında büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanları, koronavirüs pandemisi ile mücadeleye büyük katkı sağladı. Günde 4 bin ayda 120 bin numune üzerinde çalışan Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı görüntülendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada koronavirüs ile mücadelede test sayısını 200 binli rakamların üzerine çıkaracaklarını açıkladı. Bu hafta başından itibaren de günlük test sayısı 200 bini geçti. Dün açıklanan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda test sayısı 206 bin 202 olarak yer aldı.
Türkiye'nin hemen hemen tüm illerindeki tanı laboratuvarlarında çalışan sağlık çalışanları, koronavirüs şüphesiyle test yaptıranların numunelerini büyük bir titizlikle inceleyip, sonuçlandırarak pandemi ile mücadeleye büyük katkı sağladı.
3 vardiya sistemi: Ülke genelindeki 398 tanı laboratuvarından Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı'nı gazeteciler görüntüledi. 31 Mart'tan bu yana hizmet veren laboratuvarda 7 gün 24 saat 3 vardiya halinde çalışılıyor.
72 personel: Laboratuvarda tıbbi mikrobiyoloji uzmanından biyolog, laborant, bilgi işlem personeli ve destek elemanlarına kadar toplam 72 sağlık personeli görev yapıyor.