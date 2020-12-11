İşte test sayısını 200 binin üzerine çıkaran kahramanlar! 24 saat 3 vardiyalı zorlu mesai

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada koronavirüs ile mücadelede test sayısını 200 binli rakamların üzerine çıkaracaklarını açıkladı. Bu hafta başından itibaren de günlük test sayısı 200 bini geçti. Dün açıklanan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda test sayısı 206 bin 202 olarak yer aldı.