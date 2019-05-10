İşte televizyonda final yapacak diziler
Ekranların sevilen bazı dizileri sezon sonu final yapma kararı aldı. Söz'den Diriliş Ertuğrul'a birçok yapım son bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Ekranlarda uzun zamandır devam eden ve izleyicinin soluksuz takip ettiği bazı diziler final yapma kararı aldı. Özellikle yaz dönemi yaklaşırken dizilerin çoğu sezon finali yaparken bazıları ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. İşte seyirciye veda edecek diziler...
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Avlu
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İstanbullu Gelin
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Diriliş Ertuğrul
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