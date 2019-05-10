İşte televizyonda final yapacak diziler

İşte televizyonda final yapacak diziler

Ekranların sevilen bazı dizileri sezon sonu final yapma kararı aldı. Söz'den Diriliş Ertuğrul'a birçok yapım son bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İşte televizyonda final yapacak diziler - Sayfa 1

Ekranlarda uzun zamandır devam eden ve izleyicinin soluksuz takip ettiği bazı diziler final yapma kararı aldı. Özellikle yaz dönemi yaklaşırken dizilerin çoğu sezon finali yaparken bazıları ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. İşte seyirciye veda edecek diziler...

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İşte televizyonda final yapacak diziler - Sayfa 2

Avlu

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İşte televizyonda final yapacak diziler - Sayfa 3

İstanbullu Gelin

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İşte televizyonda final yapacak diziler - Sayfa 4

Diriliş Ertuğrul

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