İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış

İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış

Tüm zamanların en çok satan arabaları belli oldu. Listede yer alan modeller arasında hangileri bulunuyor? İşte listedeki o modeller..

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 1

ÖZELLİKLERİYLE HAYRAN BIRAKIYORLAR

Otomotiv dünyasında, bazı markalar zamanla ikonik hale gelmiş ve dünya çapında milyonlarca sürücünün tercihi olmuştur. Özellikle bazı markalar yenilikçi tasarımları, üstün mühendislikleri ve güvenilirlikleri ile tanınır.

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 2

REKOR SAYIYLA HALEN BİRİNCİ SIRADA!

Bu markaların başarısının ardında, sürekli olarak gelişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik hassasiyet yatmaktadır. Özellikle ilk sıradaki araba adeta rakiplerine meydan okuyor.

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 3

İŞTE TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN ARABALARI!

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 4

JEEP CHEROKEE | 3 MİLYON

Seri başlangıcı: 1974 | ABD

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 5

SUBARU LEGACY | 3,6 MİLYON

1989 | Japonya

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 6

HYUNDAI SONATA | 7,3 MİLYON

1985 | Güney Kore

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 7

HYUNDAI TUCSON | 7 MİLYON

2004 | Güney Kore

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 8

HONDA FİT | 7 MİLYON

2001 | Japonya

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 9

CHEVROLET CRUZE | 4 MİLYON

2008 | ABD

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 10

DODGE RAM | 8 MİLYON

1981 | ABD

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 11

KIA RİO | 4,5 MİLYON

2000 | Güney Kore

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 12

FORD EXPLORER | 8 MİLYON

1990 | ABD

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 13

SUZUKI SWIFT | 5 MİLYON

1983 | Japonya

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 14

TOYOTA YARİS | 8,7 MİLYON

1999 | Japonya

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 15

NİSSAN ALTİMA | 5 MİLYON

1992 | Japonya

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 16

FİAT UNO | 8,8 MİLYON

1983 | İtalya

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 17

HONDA CR-V | 9 MİLYON

1995 | Japonya

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 18

FİAT PUNTO | 9 MİLYON

1993 | İtalya

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 19

TOYOTA LAND CRUISER | 10 MİLYON

1951 | Japonya

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 20

MAZDA FAMILIA | 10 MİLYON

1963 | Japonya

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 21

PEUGEOT 206 | 10 MİLYON

2998 | Fransa

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 22

VOLKSWAGEN BEETLE | 21 MİLYON 1938 | Almanya

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 23

VOLKSWAGEN GOLF | 25 MİLYON 1974 | Almanya

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 24

FORD F-SERİSİ | 34 MİLYON

1948 | ABD

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İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış - Resim: 25

TOYOTA COROLLA | 50 MİLYON

1966 | Japonya

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