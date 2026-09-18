İşte tarihin en çok satan arabaları! Milyonlarca kişi bu aracı almış
Tüm zamanların en çok satan arabaları belli oldu. Listede yer alan modeller arasında hangileri bulunuyor? İşte listedeki o modeller..
ÖZELLİKLERİYLE HAYRAN BIRAKIYORLAR
Otomotiv dünyasında, bazı markalar zamanla ikonik hale gelmiş ve dünya çapında milyonlarca sürücünün tercihi olmuştur. Özellikle bazı markalar yenilikçi tasarımları, üstün mühendislikleri ve güvenilirlikleri ile tanınır.
REKOR SAYIYLA HALEN BİRİNCİ SIRADA!
Bu markaların başarısının ardında, sürekli olarak gelişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik hassasiyet yatmaktadır. Özellikle ilk sıradaki araba adeta rakiplerine meydan okuyor.
İŞTE TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN ARABALARI!
JEEP CHEROKEE | 3 MİLYON
Seri başlangıcı: 1974 | ABD
SUBARU LEGACY | 3,6 MİLYON
1989 | Japonya
HYUNDAI SONATA | 7,3 MİLYON
1985 | Güney Kore
HYUNDAI TUCSON | 7 MİLYON
2004 | Güney Kore
HONDA FİT | 7 MİLYON
2001 | Japonya
CHEVROLET CRUZE | 4 MİLYON
2008 | ABD
DODGE RAM | 8 MİLYON
1981 | ABD
KIA RİO | 4,5 MİLYON
2000 | Güney Kore
FORD EXPLORER | 8 MİLYON
1990 | ABD
SUZUKI SWIFT | 5 MİLYON
1983 | Japonya
TOYOTA YARİS | 8,7 MİLYON
1999 | Japonya
NİSSAN ALTİMA | 5 MİLYON
1992 | Japonya
FİAT UNO | 8,8 MİLYON
1983 | İtalya
HONDA CR-V | 9 MİLYON
1995 | Japonya
FİAT PUNTO | 9 MİLYON
1993 | İtalya
TOYOTA LAND CRUISER | 10 MİLYON
1951 | Japonya
MAZDA FAMILIA | 10 MİLYON
1963 | Japonya
PEUGEOT 206 | 10 MİLYON
2998 | Fransa
VOLKSWAGEN BEETLE | 21 MİLYON 1938 | Almanya
VOLKSWAGEN GOLF | 25 MİLYON 1974 | Almanya
FORD F-SERİSİ | 34 MİLYON
1948 | ABD
TOYOTA COROLLA | 50 MİLYON
1966 | Japonya