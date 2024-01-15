İşte Survivor'u karıştıran, polis baskınına neden olan o mesaj!
Survivor All Star'da Seda Aktuğlu’nun polis baskınına neden olan ve Acun Ilıcalı'ya 'Ben hayatımda böyle bir şey görmedim' dedirten mesaj, Survivor’ın son bölümünde ekrana getirildi.
Survivor All Star'da yarışan Seda Aktuğlu’nun Kolombiya'dan dönüşte Survivor ekibine polis baskını düzenlenmesine sebep olan notu programın son bölümünde ekrana getirildi.
Dün akşam yayınlanan bölümde Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülünden dönerken yazdığı notu izleyicilerle paylaşan Acun Ilıcalı, yarışmacının babasına attığı mesajları da anlattı.
Ilıcalı, "Seda, şöyle yazmışsın: 'Baba, Begüm ve Damla bizi gördü'" dedi. Seda ise "Babam yanımda değil ki 'biz' olsun" diye konuştu.
Ilıcalı da, "Müsade et o şaşkınlığı biz yaşayalım" ifadelerini kullandı. Seda'nın babasına "Prodüksiyondan ararlarsa ben asla mesaj yollamadım, asla" dediği de izleyiciyle paylaşıldı.