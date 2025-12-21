BIST 11.342
İşte son seçim anketi sonuçları! 2 lider arasında 35 puan fark

|
HBS Araştırma Şirketi’nin Aralık ayında Türkiye genelinde yaptığı çalışmada, “Aşağıdaki isimlerden hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi. Yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen ankete 3 bin kişi katıldı. İşte son seçim anketinden sonuçlara yansıyanlar ve tüm rakamlar...

İşte son seçim anketi sonuçları! 2 lider arasında 35 puan fark - Resim: 1

HBS Araştırma Şirketi’nin Aralık ayında gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi Araştırması sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 3 bin kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan çalışmada, seçmenlere Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tercihleri soruldu.

İşte son seçim anketi sonuçları! 2 lider arasında 35 puan fark - Resim: 2

Araştırma sonuçlarına göre, ankete katılanların %37,7’si Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken, %30,9’u Mansur Yavaş, %19,8’i Ekrem İmamoğlu dedi. Diğer isimler ise daha düşük oranlarda tercih edildi.

İşte son seçim anketi sonuçları! 2 lider arasında 35 puan fark - Resim: 3

Ankette Fatih Erbakan %3,0, Ümit Özdağ %2,9, Özgür Özel %2,3, Mustafa Sarıgül %1,8 oranında destek alırken, %1,6’lık kesim “diğer” seçeneğini işaretledi.

İşte son seçim anketi sonuçları! 2 lider arasında 35 puan fark - Resim: 4

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki oy oranlarındaki fark dikkat çekti. 

İşte “Aşağıdaki isimlerden hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?” sorusuna seçmenlerin verdiği yanıtlar...

