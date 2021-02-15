İşte son anket çarpıcı sonuçlar! Erdoğan'ın rakibi Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?
Aksoy Araştırma'nın ‘Türkiye Monitörü’ araştırmasının Ocak 2021 sonuçları açıklandı. Ankete katılanların yüzde 61,5’i Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünürken, “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 17,4.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın oy oranı nasıl oldu? İşte sonuçlar...
Aksoy Araştırma tarafından her ay düzenli olarak açıklanan ‘Türkiye Monitörü’ araştırmasının Ocak 2021 sonuçları açıklandı.
Araştırmaya katılanların yüzde 61,5’i Türkiye’nin kötüye gittiğini düşünürken, “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 17,4. Başkanlık sistemine destek giderek azalırken, parlamenter sisteme dönmek isteyenlerin oranı ise yüzde 53,6 olarak açıklandı.
Türkiye Monitörü Ocak 2021 araştırmasında katılımcıların yüzde 61,5’i Türkiye’nin kötüye gittiğini belirtti. “Aynı kalıyor” ifadesini kullananların oranı yüzde 14,5, “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 17,4 ve kararsız olanların oranı ise yüzde 6,6 oldu.
Araştırmanın sonuçlarına göre; “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 17,9’u kararsız olduğunu, belirtmek istemediğini ve oy kullanmayı düşünmediğini ifade etti. Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 44,2 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 39,4 seviyesinde görüldü.
Her iki ittifakın dışında olan HDP’nin oy oranı ise yüzde 9,9 oldu. Geçen aya oranla Cumhur İttifakı’nın oy oranında 0,4 puanlık bir artış, Millet İttifakı’nın oy oranında ise 0,9 puanlık bir düşüş gözlemlendi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı ise şöyle: