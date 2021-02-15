İşte son anket çarpıcı sonuçlar! Erdoğan'ın rakibi Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı?

Her iki ittifakın dışında olan HDP’nin oy oranı ise yüzde 9,9 oldu. Geçen aya oranla Cumhur İttifakı’nın oy oranında 0,4 puanlık bir artış, Millet İttifakı’nın oy oranında ise 0,9 puanlık bir düşüş gözlemlendi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı ise şöyle: