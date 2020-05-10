İşte sokağa çıkma yasağının biteceği tarih! Telafi eğitimi Ağustos'ta yapılacak
Koronavirüsle mücadelede sevindiren haberler geldikçe normalleşme takvimi de netleşiyor. Hafta sonları 24 büyükşehirde uygulanana sokağa çıkma yasağının biteceği tarih belli oldu. Korona tatilideki öğrenciler için telafi eğitimi tarihi belirlenirken, 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağının biteceği tarih de açıklandı.
Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre sokağa çıkma yasağı Haziran ayı ortasına kadar sürecek. 65 yaş üstü yaşlılar ve 20 yaş altı genç ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı da yine Haziran ortasına kadar sürecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkmak yasak olacak. Ramazan Bayramı'nda ise yasak 2 gün... Telafi eğitimlerinin ağustos sonunda yapılması ve eylül ayında yeni eğitim-öğretim dönemine geçilmesi lanlanıyor... İşte ayrıntılar...
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecek
4 aşamalı normalleşme planına göre; 24 büyükşehirde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor.
Sokağa çıkma yasakları Haziran ortasında bitecek
Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.
65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yasağın kalkacağı tarih
Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.