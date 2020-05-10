İşte sokağa çıkma yasağının biteceği tarih! Telafi eğitimi Ağustos'ta yapılacak

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre sokağa çıkma yasağı Haziran ayı ortasına kadar sürecek. 65 yaş üstü yaşlılar ve 20 yaş altı genç ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı da yine Haziran ortasına kadar sürecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkmak yasak olacak. Ramazan Bayramı'nda ise yasak 2 gün... Telafi eğitimlerinin ağustos sonunda yapılması ve eylül ayında yeni eğitim-öğretim dönemine geçilmesi lanlanıyor... İşte ayrıntılar...