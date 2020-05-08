İşte Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadıkları 18 milyon dolarlık malikane
İNGİLTERE Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakarak ABD'de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve Prens Harry'nin Kaliforniya eyaletinde kaldıkları 18 milyon dolar değerindeki malikane ilk kez görüntülendi.
Mart ayında İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini sonlandıran Meghan Markle ve Prens Harry, olaylı ayrılıklarının ardından ABD'de yaşamaya başladı. İkili, şimdilerde şimdilerde Kaliforniya eyaletinde bulunan ABD'li oyuncu Tyler Perry'e ait 18 milyon dolar değerindeki malikanede kalıyor.
Markle ve Harry'nin kaldıkları malikane ise ilk kez görüntülendi. İngiliz basından Daily Mail'in haberine göre, 22 dönüm üzerine kurulu olan Toskana tarzı malikanede 8 yatak odası ve 12 adet banyo bulunuyor.
Çifte evi ayarlayan kişinin Perry'nin yakın arkadaşı ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in olabileceği belirtiliyor.
Prens Harry ve Markle'ın, mülkü kiralayarak mı yoksa misafir olarak mı kaldıkları ise bilinmiyor. Mülke ait herhangi bir satış kaydı da bulunmuyor.