İşte o korkutan görüntü Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan hastanelik oldu
O Ses Türkiye'nin usta jürisi ve Yemekteyiz programının sunucusu Seda Sayan, hastanelik oldu. Instagram'da paylaştığı görüntüyü görenler oldukça korktu.
Başarılı şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı bir görsel ile hayranlarının yüreklerini ağzına getirdi. Hastanelik olan Sayan, korkutan görüntüyle sosyal medyada kısa süreli bir endişe yarattı.
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Sosyal medya hesabı Instagram'da sırtının sıcak su torbası nedeniyle yandığını anlatan Sayan, paylaştığı fotoğrafa, "Sırtımın durumu bu nasıl bir göz yarebbim" notunu düştü.
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Sayan bir başka açıklamasında da "Nazar; sırtım su torbacıklarıyla dolu" dedi.
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Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Seda Sayan'ın paylaşımı sonrası hayranlarından 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. Ünlü isimler de Seda Sayan'a yorum yağdırdı.
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