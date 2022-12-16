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POLİTİKA

İşte o ilk an! Akşener "Evet gel, yeni başladı" deyip sarıldı İmamoğlu "Evet ablacığım" dedi..

EKREM İmamoğlu'nun, hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararını ilk öğrendiği anların videosu çıktı. O sırada İmamoğlu'nun yanında olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerinden kalkarak, "Evet gel, yeni başladı" deyip İmamoğlu'na sarıldı. İmamoğlu da "Evet ablacığım" karşılığını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme tarafından hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararını, Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediye Binası'nda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte öğrendi. O anların görüntüsü, sosyal medyadan paylaşıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi; karar istinaf ve Yargıtay tarafından da onanıp kesinleşirse İmamoğlu ’siyasi yasak'lı olacak.

14 Aralık günü çıkan kararı, İBB Başkanı İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasında İyi Parti lideri Akşener ile birlikte öğrendi. O anların görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Akşener yerinden kalkarak, "Evet gel, yeni başladı" dedi. İmamoğlu ise "Evet ablacığım" cevabını verdi.

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