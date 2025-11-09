İşte Narin’in odası! Ölümünden 14 ay sonra odasının görüntüleri ortaya çıktı olduğu gibi duruyor
8 yaşındaki Narin Güran’ın öldükten 14 ay sonra odası ve uyuduğu yatağının görüntüsü ortaya çıktı. Baba Arif Güran, kızının odasına ve yatağına hiç dokunmadıklarını söyledi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cinayete ilişkin biri ana dava olmak üzere iki ayrı dava açıldı. Küçük kızın ölümüyle ilgili 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen komşu Nevzat Bahtiyar ise, 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Narin'in cinayete kurban gitmesinin üzerinden 14 ay geçti.
Narin'in 14 ay sonra doğduğu ve 8 yaşına kadar yaşadığı evindeki odasının görüntüsü ortaya çıktı.
Odada Narin'in yatağı olduğu gibi dururken, iki adette çekmeceli dolap bulunuyor.
Sabah'a konuşan Baba Arif Güran, kızının ölümünden sonra odayı evden hiç kimsenin kullanmadığını belirterek, odasına ve yatağına da hiç dokunmadıklarını söyledi.