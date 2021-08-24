İşte memur ve emeklinin zamlı 2022 ve 2023 maaşları! Öğretmen, imam, mühendis kaç lira alacak?
4.2 milyon memur ile 2.2 milyon memur emeklisinin 2022 ve 2023 maaş zam oranları belli oldu. Bu zamla birlikte kim ne kadar maaş alacak? İşte cevapları...
Memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zam yapılacak. Bu zamma her 6 ayda bir enflasyon farkı da eklenecek. Sözleşme ikramiyesi 135 liradan 400 liraya çıktı. Herkes şimdi zamlı maaşların kaç lira olacağını merak ediyor? İşte memur ve memur emeklisi maaşları...
Memur sendikalarının memur ve emekli için istediği 'seyyanen zam' talebinde anlaşma sağlanamadı. Yeni toplu sözleşmeyle sendika üyesi 2 milyon memurun 135 lira olan sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıktı.
4.2 milyon memurun yıllardır umutla beklediği 3600 ek gösterge bu sözleşmede de yer almadı. Ancak, mutabakat metnine 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmanın bu sözleşme döneminde tamamlanması ve Meclis'e yasa değişikliği olarak sunulması kararı girdi.
En düşük memur maaşında kümülatif artış yüzde 38.7 olacak
Sendika üyesi bekar idari hizmetler sınıfında 4.060 TL alan bir memurun maaşı gelecek yılın ilk yarısında 4.580 TL, ikinci yarısında da 4.900 TL'ye çıkacak. Bir sonraki yıl ise ilk yarıda 5.292 TL, ikinci altı ayda da 5.610 TL olacak. Böylece iki yıllık kümülatif artış yüzde 38.17 olacak.