İşte memur ve emeklinin zamlı 2022 ve 2023 maaşları! Öğretmen, imam, mühendis kaç lira alacak?

4.2 milyon memurun yıllardır umutla beklediği 3600 ek gösterge bu sözleşmede de yer almadı. Ancak, mutabakat metnine 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmanın bu sözleşme döneminde tamamlanması ve Meclis'e yasa değişikliği olarak sunulması kararı girdi.