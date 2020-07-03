İşte memur ve emeklinin Temmuz zammı oranı! Enflasyon açıklandı zam belli oldu
TÜRKİYE İstatistik Kurumu son dakika Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ve memur ve emeklinin maaşlarındaki Temmuz zam oranı belli oldu.
Ülkemizde milyonlarca vatandaşın nefesini tutup beklediği son dakika haberi geldi. Memur, memur emeklisi, Bağkur ve SSK emeklisinin yılın 2. yarısında alacağı zam oranını belirleyecek enflasyon rakamları az önce TÜİK tarafından açıklandı. Böylece memur, sözleşmeli personel ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon farkı netleşti. İşte tüm detaylar haberimizde...
Enflasyon Ocak ayında yüzde 1,35, Şubat ayında yüzde 0,35, Mart ayında yüzde 0,57, Nisan ayında yüzde 0,85, Mayıs ayında yüzde 1,36, Haziran'da ise yüzde 1,13 arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 5,75 oldu.
Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49 enflasyon farkı almıştı.
Memurların enflasyon zammı netleşti
2020 yılı için açıklanan ilk 6 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 5,75 artmış durumda.