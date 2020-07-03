İşte memur ve emeklinin Temmuz zammı oranı! Enflasyon açıklandı zam belli oldu

Ülkemizde milyonlarca vatandaşın nefesini tutup beklediği son dakika haberi geldi. Memur, memur emeklisi, Bağkur ve SSK emeklisinin yılın 2. yarısında alacağı zam oranını belirleyecek enflasyon rakamları az önce TÜİK tarafından açıklandı. Böylece memur, sözleşmeli personel ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon farkı netleşti. İşte tüm detaylar haberimizde...