İşte masadaki son rakam! Kim ne kadar bayram ikramiyesi alacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 3 İHTİMAL VAR

Kulislerden sızan bilgilere göre ikramiyeler için telaffuz edilen rakamlar şöyle:

5.000 TL Senaryosu: Mevcut rakama 1.000 TL artış yapılması.

5.500 TL Senaryosu: "Bütçe zorlanarak" yapılacak orta yol artışı.

6.000 TL Senaryosu: En yüksek ihtimal olarak sunuluyor.

*Eğer ikramiye 5 bin TL olursa, emekliler iki bayramda toplam 10 bin TL;

*6 bin TL olursa toplam 12 bin TL alacak.