İşte masadaki son rakam! Kim ne kadar bayram ikramiyesi alacak?
Emekliler başta olmak üzere dul ve yetimler için bayram ikramiyesi merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 12,19 artırılırken, memurlar ile memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam aldı. Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı memur zam oranına eşitlenerek yukarı çekildi. Böylece en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise 20 bin TL seviyesine yükseldi.
Emekli taban aylığının 20 bin TL'ye çıkarılmasıyla, SSK ve Bağ-Kur üzerinden hisseleri oranında maaş alan dul ve yetimlerin aylıkları da 20 bin TL üzerinden hesaplanmaya başlandı. Kulislerde bayram ikramiyesi için 3 farklı senaryo var. Bu senaryolar içinde en yüksek olan biraz zor bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. İşte o üç ihtimal:
BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 3 İHTİMAL VAR
Kulislerden sızan bilgilere göre ikramiyeler için telaffuz edilen rakamlar şöyle:
5.000 TL Senaryosu: Mevcut rakama 1.000 TL artış yapılması.
5.500 TL Senaryosu: "Bütçe zorlanarak" yapılacak orta yol artışı.
6.000 TL Senaryosu: En yüksek ihtimal olarak sunuluyor.
*Eğer ikramiye 5 bin TL olursa, emekliler iki bayramda toplam 10 bin TL;
*6 bin TL olursa toplam 12 bin TL alacak.
İkramiye 5.000 TL'ye çıkarılırsa, hisse bazlı ikramiye hesabı şu şekilde:
%75 hisse (eş – çocuk yoksa): 3.750 TL
%50 hisse (eş – çocuklarla birlikte): 2.500 TL
%25 hisse (yetim çocuk): 1.250 TL
5.500 TL'ye çıkarılırsa:
%75 oranında aylık alan eş: 4.125 TL
%50 oranında aylık alan eş: 2.750 TL
%25 oranında aylık alan eş: 1.375 TL
6 bin TL'ye çıkarılırsa:
%75 oranında aylık alan eş: 4.500 TL
%50 oranında aylık alan eş: 3.000 TL
%25 oranında aylık alan eş: 1.500 TL
Dul ve yetimler böylelikle iki bayramda en az 7.500 TL, en çok ise 9 bin TL ikramiye alacak.
Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.