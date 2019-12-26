İşte Mansur Yavaş'ı yalanlayan o sözler!

Sinan Aygün'ün açıklamalarıyla başlayan Ankara'daki rant iddialarında cephe genişliyor. Mansur Yavaş'ın açıklamalarını CHP'li Meclis Üyeleri yalanlarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Aygün'e verdiği sözün tutulmadığı ortaya çıktı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ankara'daki rant tartışmalarında her iki tarafında çelişkili açıklamalar yaptığını söyledi. Yolsuzluğun siyaseti olmaz diyerek her iki tarafın da açıklamalarının kendisini ikna etmediğini ifade eden Özışık, Mansur Yavaş'ın sözlerini Meclis üyelerinin yalanladığını kaydetti.

Sinan Aygün'ün gündeme getirdiği rant ve FETÖ iddiaları CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde Tarafsız Bölge'de tartışıldı. Sinan Aygün ve Mansur Yavaş'ın açıklamalarının etraflıca ele alındığı programda Hadi Özışık, her iki tarafın da açıklamalarının birbiriyle çeliştiğini ve kendisini ikna etmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

Sinan Aygün'ün dosyayı savcılığa vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na götürdüğünü söylediğini hatırlatan Özışık, Kılıçdaroğlu'nun Bülent Kuşçuoğlu'nu arayacağını söylemesine rağmen bu görüşmenin olmadığını kaydetti. Kuşçuoğlu'nun bunu açıkladığını belirten Özışık, ilk çelişkinin buradan başladığını söyledi.

"Bu tartışmayı kim ortaya çıkardı?"

Tartışmayı Sinan Aygün'ün açıklamalarının başlattığını anlatan Özışık, Necdet Saraç'ın "25 milyonu vermesi halinde inşaatım mühürlenecek miydi" sözlerini hatırlattı. Programda Mansur Yavaş'ın Meclis üyeleriyle ilgili sözlerini telefondan dinleten Özışık, bu açıklamalar ile Meclis üyelerinin açıklamalarının birbiriyle çeliştiğini söyledi.