İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rolü... Herkesi ağlatacak!
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni filmindeki canlandıracağı rolünün detayları belli oldu. Sosyal medyaya düşen kulislere göre Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rolü izleyicileri gözyaşlarına boğacak...
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen karizmatik oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni projeler ile ekranlara dönme hazırlığında... Tatlıtuğ, Netflix dijital platformunda "Bir Denizaltı Hikayesi" adlı projede yer aldı. Dizinin çekimleri biterken Tatlıtuğ, yeni bir projeye daha dâhil oldu. Âşıklar Bayram’ı adlı sinema filminde yer alacak olan ünlü oyuncu, filmde hangi rolde yer alacağı da belli oldu.
Usta isimler kadroda
Yönetmen koltuğunda Özcan Alper’in yer aldığı film yapımcılığını ise Nar Yapım üstleniyor. Film Kemal Varol ait Aynı adlı romanından uyarlanıyor. Filmde yine Settar Tanrıöğen gibi usta bir isim de yer alıyor.
Çekimleri eylül ayında bitmesi beklenen filmin hazırlıkları son sürat devam ediyor. Tatlıtuğ filmde Yusuf adlı karaktere hayat verecek. Filmde avukat olan Yusuf’un babasını olan Heves Ali adlı karakteri ise Settar Tanrıöğen canlandıracak. Aşıklar Bayramı filmi 2019 yılında yılın kitabı seçildi ve Atilla İlhan Roman Ödülü’nü aldı.
25 yıl sonra baba ve oğulun buluşmasını anlatıyor
Filmde 25 yıl boyunca hiç görüşmemiş baba ve Oğul’un Kars’a yaptıkları yolculuk anlatılıyor. İkisi de birbirlerine kırgın ve kızgınlardır. 25 yıl sonra baba ve oğulun buluşmasını duygusal bir dille aktarılıyor.