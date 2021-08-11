İşte kamudaki işçinin 2022 yılında alacağı yeni zamlı maaşlar

Milyonlarca kamu işçisinin sabırsızlıkla beklediği 2022 kamu işçisi maaşları belli oldu. Yeni rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. 'Bugüne kadar yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim' diyen bakan en düşük maaş alan kamu işçisine aylık 500 TL bir düzeltme yapılacağının müjdesini verdi. Peki 2022 yılında işçi maaşları ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre kim ne kadar maaş alacak?