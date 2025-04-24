İşte İstanbul'un deprem riski en yüksek ilçeleri!
Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul’un deprem riski taşıyan ilçeleri bir kez daha gündeme geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, fay hatlarına yakınlık ve zemin yapısı dikkate alındığında riskin en yüksek olduğu bölgeleri ve göreceli olarak daha güvenli kabul edilen ilçeleri açıkladı.
Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul’un birçok noktasında hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, kentin deprem riskine dair haritalar yeniden masaya yatırıldı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul’daki ilçeler arasında zemin yapısı ve fay hatlarına yakınlık açısından riskin yüksek olduğu ve dayanıklılık bakımından avantajlı bölgeleri değerlendirdi.
FAY HATLARINA YAKIN, BİRİNCİ DERECE RİSKLİ İLÇELER
Fay hatlarına olan yakınlığı nedeniyle deprem riski en yüksek ilçeler şu şekilde sıralandı:
Avrupa Yakası:
Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih
Anadolu Yakası:
Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla, Adalar
ZEMİN YAPISI AÇISINDAN RİSKLİ İLÇELER
Özellikle zemin yapısı kötü olan ve depremlerde ağır hasar alma riski yüksek görülen ilçeler ise şöyle:
Büyükçekmece
Küçükçekmece
Avcılar
Zeytinburnu
Esenler
Bağcılar
Fatih
Beylikdüzü
Bakırköy
Güngören
Esenyurt