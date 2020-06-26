İşte İstanbul'da semt semt son koronavirüs durumu! Koronavirüs haritası güncellendi
İSTANBUL koronavirüs haritası güncellendi. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla yayınlanan son veriler, İstanbul'un bazı mahalle ve ilçelerindeki son durumun endişe verici boyutlara ulaştığı görülüyor.
Bağcılar
Nisan ve Mayıs'ta ülkedeki vakaların yüzde 63'ünün kümelendiği ve 'Türkiye'nin Wuhan'ı denilen megakentte, vaka sayısının en yoğun olduğu yerleşim yerlerinin başında kilometrekareye 32 bin 396 kişi düşen Bağcılar ilçesi geliyor.
Bahçelievler'de vaka sayısı fazla
Kilometrekareye 35 bin 944 kişinin düştüğü Bahçelievler'de ise vaka sayısının yoğun olduğu belli oluyor.
Esenler'in tamamı neredeyse kırmızı
"Hayat Eve Sığar" uygulamasında yayınlanan risk haritasına göre İstanbul'da en sıkıntılı ilçe Esenler. Kilometrekareye 23 bin 702 kişinin düştüğü ilçeyi gösteren haritanın neredeyse tamamı kırmızı renkte.
Güngören'de vaka sayısı epey çok
İstanbul'un kilometrekareye düşen kişi sayısına göre en yoğun ilçe olan Güngören'de de durum Esenler'den farksız. Uygulamadaki haritaya göre, diğer ilçelere göre vaka sayısının daha fazla olduğu ilk bakışta göze çarpıyor.