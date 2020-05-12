İşte gün gün normalleşme takvimi! Okullar, camiler, oteller, cezaevi görüşü ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 'normalleşme planı' takvimi yayımlandı. Global Haber'in yayınladığı plana göre, hafta sonu sokağa çıkma yasakları Haziran ayının bayında kaldırılacak... Sağlık çalışanlarının durdurulan izinleri Temmuz ayı başında açılacak... Okullar, telefi eğitimi için 24 Ağustos'ta açılacak.... 12 Haziran itibariyle Cuma namazlarının cami dışında açık alanlarda kılınmaya başlanacak... Cezaevlerinde kapalı görüş 1 Haziran, açık görüşler ise 1 Eylül itibariyle başlatılacak... Konserler ve kültürel etkinlikler ne zaman başlayacak?.. Turizm sezonu ne zaman açılacak... İşte o planının tüm ayrıntıları...