İşte gıda sahtekarlığı yapan firmalar! Bakanlık bir bir ifşa etti! Neler yedirmişler neler....

Gıda fiyatlarındaki artış bir yana dursun, son dönemde gıdada sahtecilik yapan firmalar konuşulmaya başlandı. Halk sağlığıyla oynayan o firmalar, vatandaşın vaat edilenden çok farklı ve hatta zararlı şeyler tüketmesine neden oluyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan o işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. 2 Ekim itibarıyla taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri internetten günlük olarak yayınlanmaya başladı.