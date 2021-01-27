İşte geliri en yüksek ve en düşük iller! Dikkat çeken sonuçları TÜİK açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı. İşte geliri en yüksek ve en düşük iller ve dikkat çeken detaylar...
TÜİK, 2019 yılı 'İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla' verilerini açıkladı. En yüksek pay 1.3 trilyon lirayla (yüzde 30,7) İstanbul'un olurken, bu ili Ankara ve İzmir izledi. Gelirden en düşük payı alan 3 il ise Bayburt, Ardahan ve Tunceli olarak sıralandı.
İstanbul en yüksek GSYH'ye ulaştı
Buna göre, 2019'da İstanbul 1 trilyon 327 milyar 452 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam hasıladan yüzde 30,7 pay aldı.
Ankara ve İzmir izledi
Bu ili 395 milyar 731 milyon lira ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 263 milyar 38 milyon lira ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi.
En düşük pay Bayburt'un
GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2019'da toplam hasılanın yüzde 53,7'sini oluşturdu.