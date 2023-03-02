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İşte fay hattının başlangıç noktası! Devasa yarıklar oluşmuş dronla çekilen görüntülere bakın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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İşte fay hattının başlangıç noktası! Devasa yarıklar oluşmuş dronla çekilen görüntülere bakın

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerin, Afşin ilçesi sınırlarında fay hattının başlangıç noktası olarak değerlendirilen bir arazide oluşturduğu devasa göçük ve yarıklar dron ile görüntülendi. Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte fay hattının başlangıç noktası! Devasa yarıklar oluşmuş dronla çekilen görüntülere bakın

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin doğaya verdiği zarar da her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. 

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İşte fay hattının başlangıç noktası! Devasa yarıklar oluşmuş dronla çekilen görüntülere bakın

Özellikle ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesine komşu Afşin ilçesi kırsalında Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasında yer alan arazideki görüntü, görenleri endişelendirdi.

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İşte fay hattının başlangıç noktası! Devasa yarıklar oluşmuş dronla çekilen görüntülere bakın

 Fay hattı kırsal bölgedeki arazide hem devasa göçük oluşturdu, hem de derin yarıklar ortaya çıkardı.

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İşte fay hattının başlangıç noktası! Devasa yarıklar oluşmuş dronla çekilen görüntülere bakın

Bölgedeki göçük ve yarıklar hem yarış hem de normal dron ile görüntülendi.

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