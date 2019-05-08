İşte Ekrem İmamoğlu lehine çekilen partiler
YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinin ardından İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu lehine çekilen partiler merak konusu oldu
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy kullanacak. Seçmen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu için bir kez daha sandık başına gidecek.
31 Mart'ta seçime giren siyasi partiler ve bağımsız adayların nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor. Türkiye'nin gündemine oturan konuya ilişkin kamuoyu ikiye bölündü. Kimi partiler de İmamoğlu lehine çekildiklerini açıkladı. Kimileri de aynı adaylarla 23 Haziran'da yarışacaklarını ilan etti, kimileri de kararını henüz açıklamadı. İşte İstanbul seçimlerine ilişkin bazı siyasi partilerin kararları.
TKP Ekrem İmamoğlu lehine çekildi
Ekrem İmamoğlu lehine çekildiklerini açıklayan ilk parti Türkiye Komünist Partisi oldu. TKP, yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde aday çıkarmayacakları duyurdu. Karaoğlu, 31 Mart seçimlerinde 10 bin 492 oy almıştı.
DSP önümüzdeki hafta karar verecek
31 Mart yerel seçim kampanyasında CHP ile sert polemiğe tutuşan DSP'nin ne karar alacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Muammer Aydın'ın adaylıktan çekildiği" yönünde paylaşımlar yer aldı. Parti yönetimi paylaşımları yalalandı. YSK'nın gerekçeli kararından sonra partinin yetkili organlarınca 11-12 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak toplantılarda yol haritasının belirleneceği açıklandı. Aydın, 31 Mart seçimlerinde 30 bin 817 oy almıştı.