İşte Ekrem İmamoğlu lehine çekilen partiler

31 Mart'ta seçime giren siyasi partiler ve bağımsız adayların nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor. Türkiye'nin gündemine oturan konuya ilişkin kamuoyu ikiye bölündü. Kimi partiler de İmamoğlu lehine çekildiklerini açıkladı. Kimileri de aynı adaylarla 23 Haziran'da yarışacaklarını ilan etti, kimileri de kararını henüz açıklamadı. İşte İstanbul seçimlerine ilişkin bazı siyasi partilerin kararları.