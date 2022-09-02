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Türkiye'de olmayan tek bomba... İşte dünyanın en tehlikeli ülkesi! Hangisinde bakın kaç adet nükleer silah var... Sürpriz sıralama

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Türkiye'de olmayan tek bomba... İşte dünyanın en tehlikeli ülkesi! Hangisinde bakın kaç adet nükleer silah var... Sürpriz sıralama

Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyorlar. Şu anda elindeki nükleer silahlar az olmasına rağmen en tehlikeli ülke olarak gösterilen Kuzey Kore'nin elinde kaç tane nükleer silah olduğunu biliyor musunuz?

Türkiye'de olmayan tek bomba... İşte dünyanın en tehlikeli ülkesi! Hangisinde bakın kaç adet nükleer silah var... Sürpriz sıralama

İşte Business Insider'a göre ülkelerin nükleer güçleri...

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Türkiye'de olmayan tek bomba... İşte dünyanın en tehlikeli ülkesi! Hangisinde bakın kaç adet nükleer silah var... Sürpriz sıralama

Ülke: Rusya

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Türkiye'de olmayan tek bomba... İşte dünyanın en tehlikeli ülkesi! Hangisinde bakın kaç adet nükleer silah var... Sürpriz sıralama

Dünyanın en güçlü bombası dahil 7000 nükleer bomba

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Türkiye'de olmayan tek bomba... İşte dünyanın en tehlikeli ülkesi! Hangisinde bakın kaç adet nükleer silah var... Sürpriz sıralama

Ülke: ABD

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