Türkiye'de olmayan tek bomba... İşte dünyanın en tehlikeli ülkesi! Hangisinde bakın kaç adet nükleer silah var... Sürpriz sıralama
|
Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyorlar. Şu anda elindeki nükleer silahlar az olmasına rağmen en tehlikeli ülke olarak gösterilen Kuzey Kore'nin elinde kaç tane nükleer silah olduğunu biliyor musunuz?
İşte Business Insider'a göre ülkelerin nükleer güçleri...
129
Ülke: Rusya
229
Dünyanın en güçlü bombası dahil 7000 nükleer bomba
329
Ülke: ABD
429