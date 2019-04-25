İşte Dünyanın En Güzel Kadını: Jennifer Garner
People dergisi tarafından ‘Dünyanın En Güzel Kadını’ seçilen oyuncu Jennifer Garner, bu unvana layık görüldüğüne inanamadı.
Her yılın, dünyanın en güzel kadınını seçen People dergisi, 2019’un En Güzel Kadını unvanını Jennifer Garner’a verdi.
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47 yaşındaki oyuncu, haberi, katıldığı The Ellen DeGeneres Show adlı TV programında duyurdu. “Sizin de beklediğiniz gibi ben de Kaia Gerber’i bekliyordum ama ben seçildim. Bu çok saçma” yorumunda bulundu.
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Yılın en güzel kadını seçildiğine inanamadığını söyleyen Garner, People dergisinin güzellik özel sayısının kapağında yer aldı.
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Ünlü oyuncu, röportajında, “Aynaya bakmak yerine dünyaya neler verebileceğimi düşündükçe daha mutlu hissediyorum” dedi.
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