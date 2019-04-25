İşte Dünyanın En Güzel Kadını: Jennifer Garner

İşte Dünyanın En Güzel Kadını: Jennifer Garner

People dergisi tarafından ‘Dünyanın En Güzel Kadını’ seçilen oyuncu Jennifer Garner, bu unvana layık görüldüğüne inanamadı.

İşte Dünyanın En Güzel Kadını: Jennifer Garner - Sayfa 1

Her yılın, dünyanın en güzel kadınını seçen People dergisi, 2019’un En Güzel Kadını unvanını Jennifer Garner’a verdi.

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İşte Dünyanın En Güzel Kadını: Jennifer Garner - Sayfa 2

47 yaşındaki oyuncu, haberi, katıldığı The Ellen DeGeneres Show adlı TV programında duyurdu. “Sizin de beklediğiniz gibi ben de Kaia Gerber’i bekliyordum ama ben seçildim. Bu çok saçma” yorumunda bulundu.

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İşte Dünyanın En Güzel Kadını: Jennifer Garner - Sayfa 3

Yılın en güzel kadını seçildiğine inanamadığını söyleyen Garner, People dergisinin güzellik özel sayısının kapağında yer aldı.

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İşte Dünyanın En Güzel Kadını: Jennifer Garner - Sayfa 4

Ünlü oyuncu, röportajında, “Aynaya bakmak yerine dünyaya neler verebileceğimi düşündükçe daha mutlu hissediyorum” dedi.

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