İşte Benim Stilim'in yıldızı Yağmur Taktaş'ın verdiği pozlar olay! Sınırları zorladı
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş, Instagram'daki ateşli pozlarıyla ortalığı sallıyor. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası küllerinden yeniden doğan Yağmur Taktaş magazin gündemine bomba gibi düştü.
İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Yağmur Taktaş, küçük dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü. Taktaş, verdiği pozlarla adeta mest ediyor.
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Son günlerde Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarla gündemin üst sıralarına yerleşen Taktaş, sosyal medyada sık sık photoshop yaptığı iddiasıyla eleştiriliyor.
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Taktaş, futbolcu Emre Mor'un kendisine yazdığı 'tanışma talebi' mesajlarını ifşa ederek, magazin gündemini sallamış günlerce kendinden söz ettirmeyi başarmıştı.
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Taktaş'ın yarışmadan sonra evrim geçirdiği yorumunu yapan takipçilerine kızan Taktaş'ın cesur pozlarını yoruma kapatması ise dikkat çekti.
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