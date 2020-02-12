İşte Benim Stilim'in Azeri yarışanı Sima Şerafetdinova'nın son hali olay!
Bir dönemin en çok izlenen yarışma programlarından olan İşte Benim Stilim'de skandallarıyla tanınan model Sima Şerafetdinova, yarışmadan sonra ilk iş pilot oldu sonrasında CEO oldu. Sima'nın şimdiki hali olay oldu.
İşte Benim Stilim yarışmasının Azeri yarışmacısı Sima Şerafetdinova, skandal hareketleriyle biliniyordu. Sima'nın şimdiki hali ve son mesleğiyle herkesi hayrete düşürüyor.
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Kaşı, gözü, dudakları, çenesi ve yanaklarına müdahalede bulunulan ve belli ki burnu için de bıçak altına yatan Sima Şerafetdinova esmer bir Barbie bebeğe dönüşmüş gibi.
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5 senedir Türkiye'de yaşayan ve estetikten nasibini alan Azeri model Sima Şerafetdinova'nın, Instagram sayfasında paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.
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Şerafetdinova, 2016-2018 yılları arasında pilotluk yaptı.
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