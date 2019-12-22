İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti Ceylan'ın acı günü!
TV8'de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasında yarışan ve uzun süredir tedavi gören Nazlıcan Arkan hastanede yaşamını yitirdi. Arkan ayı zmanda ünlü türkücü Ceylan'ın da yeğeni...
Türkücü Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
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Bir dönem “İşte Benim Stilim” yarışmasına da katılan 25 yaşındaki Arkan’ın cenazesi bugün Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Ceylan acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.
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