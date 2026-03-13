İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Kanlı bir mektup görseli paylaşan Ayşegül Eraslan'ın ''Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim. Çok şiddetle büyüdüm çok.'' notunu bıraktığı ve ardından intihar ettiği iddia edilirken henüz yaşanan olaya dair resmi açıklama yapılmadı.