İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu. Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar dikkat çekti.
Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımların ardından kendisinden haber alınamayan Ayşegül Eraslan’ın intihar ettiği belirlendi. Sözcü'de yer alan habere göre genç fenomen, vefatından kısa süre önce hikaye bölümünde kanlı bir not fotoğrafı paylaşarak takipçilerine veda etti.
Eraslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada yer alan ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Eraslan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı."
Kanlı bir mektup görseli paylaşan Ayşegül Eraslan'ın ''Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim. Çok şiddetle büyüdüm çok.'' notunu bıraktığı ve ardından intihar ettiği iddia edilirken henüz yaşanan olaya dair resmi açıklama yapılmadı.