İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Balcı ortalığı salladı! +18 görüntüleri ifşa olmuştu

Bu Tarz Benim yarışmasında üçüncü ve İşte Benim Stilim All Star’da şampiyon olmayı başaran Ayşenur Balcı, bu yarışmalar sayesinde geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Yarışmanın sonrasında soyunma videoları ifşa edilen Balcı +18 görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. O görüntülerin ardından ortalıktan kaybolan Ayşenur Balcı, estetik ameliyatlarla bambaşka birisine dönüştü. Instagram hesabından eski fotoğraflarını silip estetikli haliyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye başladı.