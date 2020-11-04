İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Balcı ortalığı salladı! +18 görüntüleri ifşa olmuştu
Bir döneme damga vuran moda yarışması İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı, estetik ameliyatlarla bam başka birine dönüştü. Instagram hesabından eski fotoğraflarını silen Balcı, son paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta karıştırdı...
Bu Tarz Benim yarışmasında üçüncü ve İşte Benim Stilim All Star’da şampiyon olmayı başaran Ayşenur Balcı, bu yarışmalar sayesinde geniş bir hayran kitlesine kavuştu. Yarışmanın sonrasında soyunma videoları ifşa edilen Balcı +18 görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. O görüntülerin ardından ortalıktan kaybolan Ayşenur Balcı, estetik ameliyatlarla bambaşka birisine dönüştü. Instagram hesabından eski fotoğraflarını silip estetikli haliyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye başladı.
Ayşenur Balcı, İşte Benim Stilim yarışmasında ünlendikten sonra soyunduğu +18 görüntülerinin ifşa olmasıyla inzivaya çekilmişti.
Fazla kilolarından kurtulan ve estetik ameliyatlarla bambaşka birine dönüşen Balcı'nın yarışmadaki halinden eser kalmadı.
26 yaşındaki Ayşenur Balcı, yaptırdığı estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.