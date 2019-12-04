İşte Benim Stilim Nazlıcan Arkan yoğun bakıma alınmıştı son sağlık durumu

Gözyaşları içinde açıklama yapan türkücü Ceylan, şunları söyledi:

''Allaha çok şükür umudumuz var. Rabbim Nazlıcan’ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında... Hepinizden dua bekliyorum biraz sonra yanına gireceğim.''