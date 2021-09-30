İşte Benim Stilim kızı Ayşenur Balcı bambaşka biri oldu gören bu kim dedi

İşte Benim Stilim yarışması ile bir dönemin popüler ismi olan Ayşenur Balcı kazandığı tüm parayı estetiğe yatırdı ve bambaşka biri oldu çıktı. Yarışmada giydiği iddialı kıyafetler kadar sivri dili de tanınan Ayşenur'un Balcı'nın yıllar içindeki değişimi bu bir evrim dedirtti.