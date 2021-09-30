İşte Benim Stilim kızı Ayşenur Balcı bambaşka biri oldu gören bu kim dedi
Bir dönem ekranların fenomen olan moda yarışması İşte Benim Stilim ile ünlenen isimlerden biri de Ayşenur Balcı oldu. Ayşenur Balcı'nı yıllar içindeki değişimi şaşırttı. Görenler resmen yeni bir yüz yaptırmış yorumlarında bulundu. İşte Ayşenur Balcı'nın eski ve yeni hali
İşte Benim Stilim yarışması ile bir dönemin popüler ismi olan Ayşenur Balcı kazandığı tüm parayı estetiğe yatırdı ve bambaşka biri oldu çıktı. Yarışmada giydiği iddialı kıyafetler kadar sivri dili de tanınan Ayşenur'un Balcı'nın yıllar içindeki değişimi bu bir evrim dedirtti.
Yarışmayı birincilikle bitiren ve büyük ödülün sahibi olan 27 yaşındaki Balcı, kazandığı paranın neredeyse tamamını bakımı için harcadı. Balcı, son yıllarda fotomodelliğe ağırlık verdi.
Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.
Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu.