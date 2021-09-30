BIST 1.392
DOLAR 8,90
EURO 10,33
ALTIN 494,41

İşte Benim Stilim kızı Ayşenur Balcı bambaşka biri oldu gören bu kim dedi

İşte Benim Stilim kızı Ayşenur Balcı bambaşka biri oldu gören bu kim dedi

Bir dönem ekranların fenomen olan moda yarışması İşte Benim Stilim ile ünlenen isimlerden biri de Ayşenur Balcı oldu. Ayşenur Balcı'nı yıllar içindeki değişimi şaşırttı. Görenler resmen yeni bir yüz yaptırmış yorumlarında bulundu. İşte Ayşenur Balcı'nın eski ve yeni hali

İşte Benim Stilim kızı Ayşenur Balcı bambaşka biri oldu gören bu kim dedi

İşte Benim Stilim yarışması ile bir dönemin popüler ismi olan Ayşenur Balcı kazandığı tüm parayı estetiğe yatırdı ve bambaşka biri oldu çıktı. Yarışmada giydiği iddialı kıyafetler kadar sivri dili de tanınan Ayşenur'un Balcı'nın yıllar içindeki değişimi bu bir evrim dedirtti. 

112
İşte Benim Stilim kızı Ayşenur Balcı bambaşka biri oldu gören bu kim dedi

Yarışmayı birincilikle bitiren ve büyük ödülün sahibi olan 27 yaşındaki Balcı, kazandığı paranın neredeyse tamamını bakımı için harcadı. Balcı, son yıllarda fotomodelliğe ağırlık verdi.

212
İşte Benim Stilim kızı Ayşenur Balcı bambaşka biri oldu gören bu kim dedi

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

312
İşte Benim Stilim kızı Ayşenur Balcı bambaşka biri oldu gören bu kim dedi

 Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

412