"İşte Benim Stilim" ile tanınmıştı! Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz sevgilisiyle paylaştı...
|
2017'de 'İşte Benim Stilim'de yarışan Neslihan Doğrusöz (38) Rüzgar Erkoçlar ve Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi Poyraz Sakuçoğlu gibi ameliyatla cinsiyet değiştirdi. Sonra hayatına Doruk adıyla devam eden Doğrusöz, sosyal medyada bir yılı aşkın süredir beraber olduğu sevgilisiyle pozlarını paylaştı.
Neslihan Doğrusöz yıllar önce katıldığı 'İşte Benim Stilim' yarışması sonrası konuk olduğu bir programda "Erkek olduğumu 5 yaşında anladım" açıklamasında bulunmuştu.
16
2017'de de cinsiyet geçiş ameliyatı geçirmeye karar vermişti.
26
Cinsiyet geçişini tamamlayan Doğrusöz, adını da Doruk olarak değiştirmişti.
36
Uzun bir süredir gözlerden uzak olan ve magazin gündeminde yer almayan Doruk Doğrusöz, sosyal medyada sevgilisiyle pozunu paylaştı.
46