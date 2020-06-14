İşte Benim Stilim Bahar Candan zayıflıktan göğüs frikiği verdi olay poz
Bir döneme damga vuran İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Bahar Candan, göğüs frikiği verdiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
Bir dönem katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medyada yine gündem olmayı başardı. Geçmişte çok kilo aldığı haberleriyle gündem olan Candan, bu kez zayıflığıyla ağızları açık bıraktı.
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Hatta Bahar Candan, o kadar zayıfladı ki üzerine giydiği elbisesi büyük gelince göğüs frikiği verdi. Bu durumu da fark etmeyen Candan, sosyal medya hesabı Instagram'dan bu fotoğrafını paylaştı.
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Bahar Candan karantina döneminde fazla kilolarından kurtulup bir deri bir kemik kaldı. Ancak bazı kullanıcılar ise Candan'ın bu halinin photoshop olduğunu iddia ediyor.
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Candan'ın yaptığı paylaşımlar ise herkesi hayretler içerisinde bırakıyor. Dekolteli mini elbiseli son pozunda göğüs frikiği veren Candan'a takipçilerinden olumsuz yorum yağdı.
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