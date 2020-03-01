İşte Bahar Kalkanı operasyonunun beyin takımı

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın yönettiği harekatta bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.