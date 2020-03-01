İşte Bahar Kalkanı operasyonunun beyin takımı
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’nde Bahar Kalkanı Harekâtı’nı yönettiği anların fotoğrafları paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı operasyonuna ilişkin fotoğrafları paylaştı. Görüntülerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’nde harekata ilişkin görüntüler yer alıyor.
2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın yönettiği harekatta bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Suriye rejiminin zulmünden kaçan yüzbinlerce kişinin Türkiye sınırında olduğunu söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriyelilerin yaşama hakkını korumanın Türkiye'nin tarihi, insani ve vicdani sorumluluğu olduğunu söyledi.
İdlib operasyonunun BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatlarına dayandığını belirten Akar, ateşkesin sağlanarak göçün önlenmesi ve bölgedeki insanlık dramının sona ermesi gerektiğini kaydetti.