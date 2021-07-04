İşte Ayşegül Çınar’ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun ifadesi! Gerçekler ortaya çıktı!
Sevgilisi Ayşegül Çınar ile gittiği otelde olay çıkarıp beş garson ile üç emniyet mensubunu yaralayan Furkan Çalıkoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Furkan Çalıkoğlu, oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar ile gittiği Karaköy’deki bir oteli birbirine katmıştı.
Oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar ile Beyoğlu Karaköy'de gittikleri otelin restoranında kavga çıkaran ve 5 garson ile 3 emniyet mensubunu yaraladığı için tutuklanan Furkan Çalıkoğlu'nun ifadesi öğrenildi. Çalıkoğlu, "Ayşegül'le 'bir başka kıza baktın' dediği için tartıştık. Mekanda bulunan bir adam kafamda şişe kırınca şuurumu kaybetmişim." ifadelerini kullandı.
Sevgilisi Ayşegül Çınar ile Beyoğlu Karaköy'de gittikleri otelin restoranında kavga çıkaran ve 5 garson ile 3 emniyet mensubunu yaraladığı için tutuklanan Furkan Çalıkoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı:
"Ayşegül'le 'bir başka kıza baktın' dediği için tartıştık. Mekanda bulunan bir adam kafamda şişe kırınca şuurumu kaybetmişim."
İstanbul'da daha önce otomobilinde uyuşturucuyla polise yakalanan dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, uyuşturucuyu sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun koyduğunu iddia etmişti.