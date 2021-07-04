İşte Ayşegül Çınar’ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun ifadesi! Gerçekler ortaya çıktı!

Oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar ile Beyoğlu Karaköy'de gittikleri otelin restoranında kavga çıkaran ve 5 garson ile 3 emniyet mensubunu yaraladığı için tutuklanan Furkan Çalıkoğlu'nun ifadesi öğrenildi. Çalıkoğlu, "Ayşegül'le 'bir başka kıza baktın' dediği için tartıştık. Mekanda bulunan bir adam kafamda şişe kırınca şuurumu kaybetmişim." ifadelerini kullandı.