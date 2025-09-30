İşte 2026 yılı zam oranları! Hepsi tek tek hesaplandı, bunları yapan yandı
2025 sonuna doğru yaklaştıkça "Yeni yılda vergi, harç ve ceza zamları ne kadar olacak? 2026 zam oranları ne kadar? Trafik cezaları ne kadar artacak?" soruları gündeme gelmeye başladı. Gözler zamlar için yeniden değerleme oranının (YDO) ne olacağına çevrilirken, 3 ay kala 2026 zam oranları tahmini geldi. Yüzde 25,25'lik zam oranı konuşulurken, trafik cezalarının yanında emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergisine (MTV) gelecek zamlar da hesaplandı. İşte liste halinde 2026 yılı trafik cezaları...
2026 yılı vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı şimdiden merak konusu oldu. Yılın bitmesine 3 ay gibi bir süre kala vatandaşlar, "Yeni yılda vergi, harç ve ceza zamları ne kadar olacak? 2026 zam oranları ne kadar? Trafik cezaları ne kadar artacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gözler yeni yıl zamlarının belirlenmesinde kullanılacak olan yeniden değerleme oranının (YDO) ne olacağına çevrilirken, Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, yeni yılda gelecek zam oranlarını tek tek hesapladı.
YÜZDE 25,25 ZAM ORANI MASADA!
"Benim tahminim Yİ-ÜFE’nin eylül ve ekimde yüzde 1,5’er artış göstereceği yönünde. Bu durumda da ekim sonundaki yıllık ortalama Yİ-ÜFE artışı, bir başka ifadeyle yeniden değerleme oranı yüzde 25,25 olacak." diyen Aktaş, trafik cezalarının 2026 yılında ne kadar zamlanacağının hemen hemen netleştiğini yazdı.
2026 TRAFİK CEZALARINA GELECEK ZAM ORANI BELLİ
Cumhurbaşkanı'nın trafik cezalarına uygulanacak zam oranını düşürme ya da yükseltme yetkisinin olmadığını hatırlatan Aktaş, 2026 yılında trafik cezalarının yaklaşık yüzde 25,25 oranında zamlanacağını iddia etti.
2026 TRAFİK CEZALARINI LİSTE HALİNE PAYLAŞTI
2026 trafik cezalarının yüzde 25,25 zamlanarak ne kadar olacağını tek tek hesaplayan Aktaş, yeni cezaları liste halinde paylaştı;