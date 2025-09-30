İşte 2026 yılı zam oranları! Hepsi tek tek hesaplandı, bunları yapan yandı

2026 yılı vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı şimdiden merak konusu oldu. Yılın bitmesine 3 ay gibi bir süre kala vatandaşlar, "Yeni yılda vergi, harç ve ceza zamları ne kadar olacak? 2026 zam oranları ne kadar? Trafik cezaları ne kadar artacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gözler yeni yıl zamlarının belirlenmesinde kullanılacak olan yeniden değerleme oranının (YDO) ne olacağına çevrilirken, Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, yeni yılda gelecek zam oranlarını tek tek hesapladı.