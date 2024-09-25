İşte 2025 yılında memurun alacağı en düşük maaş!
Ocak ayı memur zammı beklentileri netleşmeye başladı. Temmuz ayında memur zammı yüzde 19,31 olmuştu. Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Bu kapsamda gözler 2025 yılı ocak ayına çevrildi. Son gelen enflasyon tahminleri zam oranlarını değiştirdi. Yeni beklentilere göre memur maaş tablosu ve en düşük memur maaşı ortaya çıktı. İşte beklenen zam oranları.
Memur zammı 2025 beklentileri şekillendi. Memur zammı için merak edilen oranlar yeni enflasyon beklentileri ile ortaya çıktı. Meslek meslek yeni memur maaşları hesaplandı. 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alan memurların gözü ocak ayında.
Yeni yıla yakın süreçte TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası toplu sözleşme ile beraber hesaplanarak memur zam oranı netleşecek. İşte 2025 yılı memur zammı ile maaşları.
OCAK AYI MEMUR ZAMMI HESAPLANDI
Memur ve memur emeklileri Ocak'ta enflasyon farkı yanında yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacak. Enflasyon oranlarına göre şekillenecek zam oranı ortaya çıktı. Kurumlar yıl sonu enflasyon beklentilerini peş peşe açıkladı. 4 hesapta yeni memur maaş zammı son tabloyu şekillendirdi.
KRİTİK 6 ENFLASYON VERİSİNDEN 2 TANESİ AÇIKLANDI
Yılın geri kalanında kritik önem taşıyan 6 enflasyon verisinden ikisi belli oldu. TÜİK verilerine göre temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak, ağustos ayında ise yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. 2 aylık toplam fark yüzde 5,77 oldu. Gözler ise eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Eylülün ardından Ekim, Kasım ve Aralık verilerinin belli olmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Bu verilerin ardından toplu sözleşme zammı eklenecek ve nihai memur zammı belirlenecek.