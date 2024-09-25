İşte 2025 yılında memurun alacağı en düşük maaş!

KRİTİK 6 ENFLASYON VERİSİNDEN 2 TANESİ AÇIKLANDI

Yılın geri kalanında kritik önem taşıyan 6 enflasyon verisinden ikisi belli oldu. TÜİK verilerine göre temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak, ağustos ayında ise yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. 2 aylık toplam fark yüzde 5,77 oldu. Gözler ise eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Eylülün ardından Ekim, Kasım ve Aralık verilerinin belli olmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Bu verilerin ardından toplu sözleşme zammı eklenecek ve nihai memur zammı belirlenecek.