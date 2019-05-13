İşte 2019 Ermenistan'ın en güzel kızı
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen 2019 Ermenistan Güzeli (Miss Armenia 2019) Yarışması’nın finalinde ülkenin en güzel kızı ismi belli oldu. İşte Ermenistan'ın en güzeli kızı
Güzellik tacı ve Ermenistan Güzeli unvanı için yarışan 20 katılımcıdan Aykui Matevosyan, birinciliğe layık görüldü.
Ermenistan’ın çeşitli bölgelerinden güzellerin katıldığı etkinlik, izleycilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yarışmadan renkli kareler,
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2019 Ermenistan Güzeli yarışmasının katılımcıları, mayo defilesi sırasında.
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2019 Ermenistan Güzeli Yarışması'na ülkenin çeşitli bölgelerinden onlarca güzel katıldı.
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Yarışmanın finaline onlarca güzelden sadece 20'si kalmayı başardı.
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